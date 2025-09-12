Albanien hat eine neue Ministerin - eine junge Frau in traditioneller Kleidung.

Das Besondere: Sie ist nicht echt, sondern eine Künstliche Intelligenz. Ihr Name ist Diella - Das ist das albanische Wort für Sonne.

Regierungschef Edi Rama hat die KI-Ministerin jetzt vorgestellt. Er sagt, dass Diella 100 Prozent unbestechlich ist. Sie soll dafür sorgen, dass öffentliche Ausschreibungen in Zukunft sauber ablaufen - also wenn der Staat zum Beispiel Aufträge an private Baufirmen vergibt.

Vor allem in dem Bereich gibt es bisher viel Korruption in Albanien. Dagegen muss die Regierung was unternehmen. Das verlangt die EU von Albanien, damit das Land Mitglied werden kann.

Bei KI-Ministerin Diella sehen Medien noch offene Fragen: Zum Beispiel, wer haftet bei Fehlern oder Manipulation? Auch die Datengrundlage für Diellas Entscheidungen ist bisher unklar.