Die Süddeutsche Zeitung schreibt, dass der Discounter einen symbolischen Preis einführen will. Die Tüte soll dann einen Cent kosten. Aldi will so auf die Kritik am vielen Plastik in seinen Supermärkten reagieren. Außerdem hofft das Unternehmen, dass auch andere Supermarktketten mitziehen. Real will ab nächstem Jahr nur noch Gemüsetüten aus Papier anbieten.

Seitdem Plastik-Einkaufstüten an der Kasse etwas kosten, packen immer mehr Leute ihre Einkäufe in die dünnen Gemüsetütchen. Das Bundesumweltministerium sagt, dass letztes Jahr jeder Deutsche im Schnitt 37 solcher Beutel verbraucht hat - und das waren wieder mehr als noch 2015 und 2016.