Seeotter sehen putzig aus, wenn sie rücklings im Wasser treiben, um auf dem Bauch Muscheln zu knacken.

Die Raubtiere sind aber auch wichtig fürs Ökosystem – zum Beispiel an den Küsten Alaskas. Dort hat das Verschwinden der Seeotter zu einer Kettenreaktion geführt; wie US-Forschende im Fachmagazin Science schreiben, mit Folgen für den Klimawandel in der Region. Denn die Otter haben an den Küsten der Aleuten lange die Seeigel-Population in Schach gehalten. Als die Raubtiere in den 1990er Jahren verschwanden, konnten sich die Seeigel fast explosionsartig ausbreiten. Dadurch wurden erst die Seetangwälder in der Region dezimiert.

Und laut Studie trifft die Korallenriffe der Aleuten inzwischen ein ähnliches Schicksal. Die Seeigel durchbohren das Kalk-Skelett der Korallen, um an die schmackhafte Alge im Inneren zu kommen. Hilfe bekommen sie dabei vom Klimawandel: Durch saureres und wärmeres Wasser wird der schützende Kalk angegriffen. Und so drohen jetzt auch die Riffe vor den Aleuten zu verschwinden.