In Algerien sollen die Studenten früher als sonst in die Semesterferien gehen.

In einem Erlass des Bildungsministeriums steht, dass die vorlesungsfreie Zeit schon dieses Wochenende anfängt, statt erst in zwei Wochen. Eine konkrete Begründung dafür gab es nicht. Es könnte aber ein Versuch sein, weitere Proteste zu verhindern.

Die Unis in Algerien sind Hochburgen der Protestbewegung. Oft starten von dort auch die Demos. In den Semesterferien schließen aber viele Studentenwohnheime. Studierende reisen dann oft in ihre Heimatorte außerhalb der großen Städte zurück.

Vor allem jüngere Algerier sind unzufrieden darüber, dass der 82-jährige Staatschef Abdelaziz Bouteflika eine weitere Amtszeit will. Trotz schwerer gesundheitlicher Probleme nach einem Schlaganfall will er sich wieder zur Wahl stellen - bei einem Sieg aber keine volle Amtszeit mehr machen.