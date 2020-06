Solche Software wird in den USA eingesetzt. Sie soll der Polizei bei der Verhinderung von Straftaten helfen. Mehr als 1400 Mathematikerinnen und Mathematiker glauben dagegen, dass solche Algorithmen in der Praxis vor allem Rassismus verstärken. Sie haben andere Forschende aus den Bereichen Mathematik, Statistik und Computerwissenschaften aufgerufen, eine Zusammenarbeit mit Polizeibehörden zu boykottieren.

In ihrem Brief an die "American Mathematical Society" sprechen sie davon, dass die Vorhersage-Algorithmen als wissenschaftlicher Deckmantel für Rassismus dienten. Sie nennen dafür ein konkretes Beispiel einer Firma in Kalifornien. Deren Software werde mit Daten gefüttert, die ein vorgefasstes Ergebnis hervorbringen würden: Die Stigmatisierung von Gegenden in den viele Schwarze und anderer Minderheiten leben. Denn dort würde besonders viel ermittelt und besonders viele Menschen für Verbrechen verfolgt. Und auf diesen Daten beruhe dann wiederum die Verhersage. Andere Kritiker hatten eine solche Verzerrung der Ergebnisse vorher schon beschrieben.

Mehrere Studien lassen außerdem Zweifel am Nutzen solcher Verbrechens-Algorithmen aufkommen, darunter auch eine 8-Jahres-Auswertung der Polizei Los Angeles.