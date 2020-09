Größere Veranstaltungen sind im Moment nur unter strengen Corona-Auflagen möglich.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt hat jetzt eine Technologie entwickelt, die bei Konzerten, Demonstrationen und Messen eingesetzt werden könnte. Mit dem Algorithmus ist es laut DLR möglich, Teilnehmerzahlen auf Großveranstaltungen ziemlich genau zu bestimmen. Das könne dabei helfen, Hygiene- und Sicherheitskonzepte einzuhalten.

Das Ganze soll so funktionieren: Eine künstliche Intelligenz analysiert Fotos von Versammlungen und gibt in Echtzeit an, wie viele Menschen vor Ort sind. Die KI sei darauf trainiert, menschliche Umrisse auf Fotos und Videos zu erkennen und zu zählen. Dafür reichen laut DLR auch qualitativ minderwertige Aufnahmen - zum Beispiel verwackelte Handyvideos. Je höher die Bildqualität, desto genauer seien aber auch die Zählungen.

Bei Tests soll die Technologie schon zuverlässige Daten geliefert haben. Die Fachleute vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt betonten, dass die Privatsphäre dabei geachtet werde. Gespeichert würden nur statistische Werte, keine Bilder und personenbezogene Daten.