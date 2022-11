Vielleicht ist euch das auch schon mal passiert: Dass Google Maps oder ein anderer Kartendienst euch total bescheuerte Wege als beste Option anzeigt.

Dahinter steckt ein Algorithmus-Problem: Wenn Navigations-Systeme die beste Route berechnen sollen, dann suchen sie die kürzeste Strecke zwischen zwei Punkten. Was sie aber nicht so reibungslos können, ist dabei auch negative Aspekte einer Strecke zu berücksichtigen. Vielleicht wäre es manchmal besser, einen etwas längeren Weg zu nehmen, weil man sich damit Schlaglöcher oder eine steile Serpentinen-Straße spart. Wie schwierig ein Weg tatsächlich ist, das können Navigations-Algorithmen noch nicht so gut berechnen.

Drei Informatiker haben dafür jetzt eine Lösung vorgestellt. Sie haben einen Algorithmus entwickelt, bei dem die negativen Aspekte einer Strecke sofort mitbeachtet werden. Sie sagen, dass das wichtig ist, zum Beispiel, wenn man mit einem Elektroauto unterwegs ist. Mit dem sind nämlich Wege bergauf besonders energiefressend, aber Wege bergab sind für die Batterien gut.