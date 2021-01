Aufhören wollen, aber nicht können: Für viele Fachleute ist das das Hauptproblem bei Suchterkrankungen.

Erkenntnisse von Forschenden der Universität Chicago stellen diesen Gedanken jetzt infrage. Grundlage ist eine Langzeitstudie an jungen Erwachsenen zu deren Trinkverhalten. Es ging um Männer und Frauen, die gern in Gesellschaft trinken, wobei einige von ihnen immer wieder abrutschen.

Dass bei ihnen eine Art Gewöhnungseffekt beim Trinken eintritt, dass man also immer mehr braucht, um den gleichen Effekt zu erzielen, spielt nach Ansicht der Forschenden nicht die entscheidende Rolle. Wichtiger sei vielmehr das Verlangen nach den Aspekten des Trinkens, die als positiv erfahren werden, schreiben die Forschenden im Fachmagazin American Journal of Psychiatry. Mit anderen Worten: Ihr Gehirn sagt nicht "mehr", weil es mehr braucht, sondern weil es mehr will.

Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler glauben, dass ihre Erkenntnisse dazu beitragen können, exzessives Trinkverhalten besser therapeutisch zu behandeln.