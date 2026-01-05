In der EU liegen die Preise für Alkohol weit auseinander.

Am teuersten ist Alkohol in Finnland: Dort kosteten alkoholische Getränke letzten Oktober im Schnitt 110 Prozent mehr als im EU-Schnitt. Besonders billig kommt man in Italien an Alkohol: Dort lagen die Preise 19 Prozent unter dem EU-Schnitt. Damit ist Italien das einzige Land der EU, in der Alkohol noch günstiger ist als in Deutschland: Hier lagen die Preise 14 Prozent unter dem Schnitt der EU-Staaten. Das zeigt eine Auswertung des Statistischen Bundesamts, weil viele im Dry January auf Alkohol verzichten.

Das Bundesamt sagt, dass in Deutschland auch der Alkoholkonsum vergleichsweise hoch ist: 2022 trank hier jede Person über 15 Jahre mehr als 11 Liter reinen Alkohohl. Der Konsum ist aber rückläufig: Vor zehn Jahren war es noch ein knapper Liter mehr.

EU-weit am meisten wurde 2022 in Rumänien (17,1 Liter) getrunken, gefolgt von Lettland (14,7 Liter) und Tschechien (13,7 Liter); am wenigsten ⁠in Griechenland (7,0 Liter pro Kopf), Malta (6,2 Liter) und Zypern (5,2 Liter).