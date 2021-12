Mit dem bisschen Alkohol kann ich noch fahren.

So schätzten sich viele Teilnehmende bei einem Experiment der Uni Witten-Herdecke ein. Im "Harm Reduction Journal" beschreiben Medizinerinnen ihren Test mit 90 Teilnehmenden im Durchschnittsalter von 24 Jahren. Sie sollten sich unter kontrollierten Bedingungen mit Bier und Weißwein betrinken. Und zwar so lange, bis sie nach eigener Einschätzung die gesetzliche Promillegrenze zum Autofahren erreicht haben, also 0,5.

Jede(r) Zweite liegt daneben

Bei einem ersten Studien-Durchlauf lagen 40 Prozent der Teilnehmenden über der Grenze. Bei einem zweiten Durchlauf überschätzten sich noch mehr - 53 Prozent. Laut den Forschenden wich mit zunehmendem Alkoholkonsum die Selbsteinschätzung auch immer stärker von den tatsächlichen Messwerten ab.

Nach Angaben der Forschenden spielte bei den Fehleinschätzungen keine Rolle, ob erst Bier oder Wein getrunken wurde und auch nicht das Geschlecht. Alkohol am Steuer ist weltweit ein Problem - Betrunkene verursachen jedes Jahr Unfälle mit tausenden Toten.