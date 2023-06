Wer im Trinken "Übung" hat, dem macht der Alkohol weniger aus.

Das ist eine weit verbreitete Annahme übers Trinken. Forschende der University of Chicago wollten wissen, ob das auch stimmt. Sie untersuchten den Effekt von Alkohol auf die Denkfähigkeit und die Feinmotorik junger Testpersonen, im Alter zwischen 20 und 30. Sie wurden in drei Gruppen unterteilt: Leute, die wenig trinken, Leute, die mehrmals im Monat mehr als vier alkoholische Getränke am Abend trinken und Leute, deren Trinkverhalten dem von Alkoholikern entspricht. Die Testpersonen durften Alkohol trinken, bis der Atemtest etwa 0,9 Promille anzeigte. Die Leute in den beiden ersten Gruppen hatten da schon Probleme beim schnellen Denken und der Feinmotorik. Die Testgruppe, die im Alltag besonders viel trank, war weniger betroffen. Wenn diese Menschen aber so viel Alkohol bekamen, wie sie normalerweise trinken, hatten sie stärkere Ausfallerscheinungen als die anderen Gruppen und brauchten auch länger, um sich davon zu erholen.

Die Forschenden schlussfolgern: Wer normalerweise viel trinkt, steckt geringe Mengen Alkohol besser weg, aber wenn diese Menschen ihre gewohnte Menge trinken, sind sie stärker von Ausfallerscheinungen betroffen als andere.