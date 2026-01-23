Alkohol und Fahrradfahren ist keine gute Kombi. Fachleute fordern strengere Promillegrenzen.

In den letzten Jahren hat die Zahl der betrunkenen Radler, die Unfälle bauen, zugenommen. Vor allem der Anteil der E-Bike-Fahrer steigt, das zeigen Daten des statistischen Bundesamts.

Aktuell liegt die Promillegrenze für Fahrradfahrende bei 1,6 Promille. Studien zeigen, dass das Unfallrisiko schon ab 1,1 Promille deutlich steigt. Diverse Verbände wie der Allgemeine Deutsche Fahrradclub und der Deutsche Verkehrssicherheitsrat fordern deshalb die Grenze auf 1,1 Promille zu reduzieren. Der Automobilclub von Deutschland setzt sich sogar für 0,5 Promille ein - dieser Grenzwert gilt zum Beispiel auch für Auto- und Motorradfahrende.