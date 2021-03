Was passiert mit Wein und Weinreben, wenn sie im Weltall waren?

Das wollen Forschende in Frankreich herausfinden und untersuchen dafür ein Dutzend Weine, die an Bord der Internationalen Raumstation ISS waren. Zwölf Expertinnen und Experten tranken dafür den Weltraumwein neben Wein des gleichen Jahrgangs, der in einem Keller auf der Erde aufbewahrt worden war. Die ersten Ergebnisse: Eine Weinexpertin sagt, der auf der Erde gebliebene Wein habe "etwas jünger" geschmeckt. Außerdem haben einige der Testpersonen ein Lagerfeuer-Aroma beschrieben. Und: Die Weinrebenstücke, die mit im All waren, sollen trotz weniger Licht und Wasser schneller gewachsen sein als Weinreben auf der Erde.

Die Analyse dient dem Versuch, Pflanzen neuen Stressfaktoren auszusetzen und sie so widerstandsfähiger etwa gegen den Klimawandel zu machen.