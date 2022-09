Möglicherweise hilft es, an einem Abend die Gläser zu zählen, um weniger zu trinken.

Forschende haben in Australien verschiedene Kampagnen ausprobiert, um Menschen von den Gefahren durch Alkohol zu überzeugen. Konkret ging es dabei um das Krebsrisiko, das auch durchs Trinken steigt. Mehrere tausend Testpersonen bekamen verschiedene Werbespots gezeigt, in denen auf das Problem hingewiesen wurde, aber auch Lösungsvorschläge gemacht wurden. Zu denen gehörte zum Beispiel, sich im Vorfeld ein Limit an Drinks für den Abend zu setzen; und eben auch die Getränke zu zählen.

Dieses Zählen schien am Ende das wirkungsvollste Mittel gewesen zu sein. Laut Forschenden war es die einzige Methode in dem Test, durch die die Testpersonen am Ende der Sechs-Wochen-Studie tatsächlich weniger getrunken hatten.