An den Folgen von Alkoholkonsum sterben jedes Jahr allein in Deutschland zehntausende Menschen.

Viele Forschende arbeiten an Strategien, ein Suchtverhalten zu verhindern. In den USA ist jetzt eine Langzeitstudie mit tausenden Jugendlichen darauf gekommen, dass die Umgebung eine große Rolle spielt: Wenn junge Erwachsene nicht nur in Gruppen, sondern oft auch alleine Alkohol tranken, dann hatten sie im höheren Alter öfter eine ernste Sucht. Und zwar im Gegensatz zu Jugendlichen, die nur in Gruppen tranken. Das war auch der Fall, selbst wenn die Betroffen alleine weniger und weniger häufig Alkohol tranken.

Mehr Aufklärung bei jungen Frauen gefordert



Die Daten im Fachmagazin "Drug and Alcohol Dependence" zeigen: Besonders junge Frauen, die alleine trinken, werden im späteren Leben öfter alkoholsüchtig. Deshalb empfehlen die Forschenden genau in dieser Gruppe, für Aufklärung und Prävention zu sorgen.



Vorherige Studien der Forschenden hatten schon gezeigt, dass junge Menschen, die allein trinken, so mit negativen Gefühlen fertigwerden wollen. Den Angaben nach hat sich dieses Muster während der Corona-Pandemie - zumindest in den USA - noch verschärft.