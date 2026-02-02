Sich aus einer Alkoholabhängigkeit herauszukämpfen ist schwer - danach für immer trocken zu bleiben auch.

Ein Team vom Massachusetts General Hospital hat sich genauer angeschaut, warum Menschen nach längerer Abstinenz wieder rückfällig werden. Dafür haben sie 50 Menschen befragt, die länger als ein Jahr trocken waren, und dann wieder einen Rückfall hatten. Die meisten von ihnen wurden im Laufe der Zeit nachlässig in Bezug auf ihre Genesung - sie gingen nicht mehr zu Treffen von Selbsthilfegruppen und holten sich keine Unterstützung mehr. Psychologische und soziale Faktoren kamen dann oft dazu: Dass sich etwa psychische Symptome verschlechterten, die Menschen sich einsam und sozial isoliert fühlten und wieder häufiger an Orten waren, wo Alkohol eine Rolle spielt.

Es gibt nicht den EINEN Auslöser, meist sind es drei oder mehr Gründe. Ein Rückfall wird demnach wahrscheinlicher, wenn verschiedene Risikofaktoren zusammen auftreten oder schlimmer werden. Deswegen hat das Team einen Fragebogen entwickelt, um Risokofaktoren zu erkennen und entgegen zu wirken, bevor es zu einem Rückfall kommt.