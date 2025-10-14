In Europa trinken die Menschen so viel Alkohol wie nirgendwo sonst auf der Welt.

Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation führt das auch dazu, dass jedes Jahr zehntausende Menschen an Krebs sterben. Das steht im aktuellen WHO-Handbuch zur Krebsprävention.

In der EU ist Krebs inzwischen die häufigste Todesursache. Allein im Jahr 2020 wurden rund 111.000 neue Krebsfälle auf Alkoholkonsum zurückgeführt – fast 93.000 Menschen starben daran. Alkohol verursacht nach aktuellen Erkenntnissen mindestens sieben Krebsarten - am häufigsten Darm-, Brust- und Mundhöhlenkrebs. Fast 70 Prozent der Betroffenen waren Männer.

Die WHO fordert deshalb strengere Regeln – etwa höhere Steuern, Werbeverbote und ein höheres Mindestalter fürs Alkohol trinken.