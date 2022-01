In der Pandemie ist zwar mehr Alkohol gekauft worden, es wurde aber nicht unbedingt mehr getrunken.

Eine Studie relativiert zumindest für Großbritannien die hohen Verkaufszahlen, die es dort für alkoholische Getränke gab. Statistiken legen nahe, dass dort mit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 knapp 30 Prozent mehr Alkohol in Supermärkten eingekauft wurde – verglichen mit dem Schnitt der fünf Jahre davor.

In Großbritannien war der Ausbruch der Pandemie mit Sperrstunden für die Gastronomie verbunden. Forschende der Universität Newcastle haben gegengerechnet und kommen zu dem Ergebnis: Berücksichtigt man, was sonst in den Pubs getrunken worden wäre, ist im Regelfall gar nicht mehr getrunken worden.

Allerdings gilt das alles nur für den Durchschnitt. Die Forschenden sagen, dass wohl in Haushalten in sozial schwächeren Gegenden deutlich mehr Alkohol gekauft und auch getrunken wurde.