Das sagen Forschende der Unis Louisville und Georgia. Sie haben sich die Situation in den Vereinigten Staaten angeschaut. Dort setzten sie Daten von Uber, der Bundesbehörde Centers for Disease Control and Prevention und des Wirtschaftsministeriums in Relation zueinander und verglichen sie mit Städten ohne Fahrdienste.

Ergebnis: Heftiges Trinken ist in Gegenden mit Uber, Lyft und Co. demnach durchschnittlich um neun Prozent gestiegen. An Orten mit schlechtem öffentlichen Verkehrsnetz sogar um fast 22 Prozent. Und auch die Anzahl der Tage, an denen Leute Alkohol trinken, ist der Studie zufolge nach oben gegangen - um im Schnitt rund drei Prozent.