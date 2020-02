Premierminister Scott Morrison eröffnete sie in Adelaide im Süden des Landes. Australien war 1967 nach den USA und der damaligen Sowjetunion das weltweit dritte Land, das einen Satelliten ins All brachte. Jetzt will der Staat sich unter anderem Aufträge für die Mond-Mars-Mission der US-Raumfahrtbehörde Nasa sichern.

Die Regierung möchte den Weltraumsektor Australiens in den kommenden zehn Jahren um das Dreifache steigern - auf einen Umfang von dann 12 Milliarden australische Dollar. Das entspricht etwa 7,4 Milliarden Euro. In dem Bereich sollen 20.000 zusätzliche Arbeitsplätze entstehen.

Australien war bisher eines von nur zwei Mitgliedsländern der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ohne eigene Weltraumagentur.