Wenn wir Raketen ins All schießen, werden die verbrauchten Antriebsstufen zu Weltraumschrott - der dann teilweise beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verbrennt.

Wie wahrscheinlich ist es, dass uns von den Resten etwas auf den Kopf fällt? Das hat ein Forschungsteam im Fachjournal Nature Astronomy ausgerechnet. Die Forschenden sagen, dass das Risiko für jede Einzelperson zwar niedrig ist - aber für das nächste Jahrzehnt sehen sie insgesamt ein sechs bis zehn Prozent hohes Risiko, dass ein Mensch auf der Erde durch den Raketenschrott zu Schaden kommt. Dazu kommt, dass die Teile vor allem im Globalen Süden runterkommen, obwohl die meisten Raumfahrtländer im reichen Norden liegen.

Es ist sehr selten, aber es passiert

2020 traf ein zwölf Meter langes Stück einer chinesischen Rakete ein Dorf in der Elfenbeinküste und richtete Schäden an Gebäuden an.

Die Forschenden fordern, dass die Raumfahrtländer dafür sorgen, dass die Raketen-Reste nicht unkontrolliert runterkommen, sondern sicher ins Meer gesteuert werden können. Die Technik gebe es schon - sie sei zwar teuer, könne aber im Zweifelsfall Leben retten.