Sie wollte einen Mann beerdigen, ihr fehlten aber die Sargträger. Das machen in Dänemark oft Freunde und Familienmitglieder - der Mann war aber sehr einsam gestorben.

Also startete die Pfarrerin einen Facebook-Aufruf und tatsächlich: Mehr als 100 Menschen meldeten sich bei ihr. Am Ende waren auf der Trauerfeier für den Mann, der früher mal Busfahrer in Kopenhagen war, fast 90 Leute. Drei davon kannten ihn.

In der dänischen Boulevard-Zeitung BT sagt die Pfarrerin: Ihr Aufruf habe viele Menschen berührt, weil er sie an ihre eigene Angst erinnert hat, eines Tages alleine zu sterben.