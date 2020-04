Ein Wissenschaftsteam hat sich jetzt mit einer besonders aggressiven Pflanze beschäftigt: der Beifuß-Ambrosie. Diese invasive Art produziert Pollen, von denen schon wenige Körner in der Luft Allergien auslösen. Die Klimaerwärmung führt außerdem dazu, dass das Kraut sich immer weiter ausbreitet und pro Pflanze auch mehr Pollen produziert. Den Berechnungen des Teams zufolge leiden in Europa mehr als 13 Millionen Menschen an einer entsprechenden Allergie.

Dagegen könnte ein Blattkäfer helfen. Ophraella communa frisst nämlich die Blätter der Beifuß-Ambrosie. Der ursprünglich aus China stammende Käfer lebt schon in Europa, ließe sich aber zudem gezielt ansiedeln. Die Forschenden haben mithilfe von Experimenten herausgefunden, dass er sich vor allem in Südosteuropa, Südfrankreich und im nördlichen Alpenvorraum wohl fühlen könnte – das sind auch die Lieblingsgebiete der Beifuß-Ambrosie. Damit ließe sich die Zahl der Allergiker europaweit möglicherweise um mehr als zwei Millionen Menschen reduzieren.