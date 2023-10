Wer als Kind oft im Dreck gespielt hat und dadurch viel Kontakt zu verschiedenen Mikroben wie Pilzen und Bakterien hatte, ist später besser gegen Allergien geschützt - das ist grob zusammengefasst die sogenannte Hygiene-Hypothese.

Ein internationales Forschungsteam stellt diese Theorie in einer neuen Studie infrage. Sie wollten wissen, ob keimfrei gehaltene Labormäuse anders auf Allergieauslöser reagieren als halbwegs natürlich lebende Mäuse. Das Ergebnis: Wenn sie in Kontakt unter anderem mit Hausstaubmilben-Kot kamen, entwickelten die "wilden" Mäuse genauso oft allergische Symptome wie die Labormäuse. Die Forschenden schließen daraus, dass ein diverses Mikrobiom nicht unbedingt vor Allergien schützt.

Andere Fachleute sagen, die Ergebnisse seien nicht auf den Menschen übertragbar. Außerdem kämen Menschen in der Realität mit noch ganz anderen Mikroben in Kontakt als die wilden Mäuse in der Studie, zum Beispiel mit Nutztieren auf einem Bauernhof. Und: Bei der Entstehung von Allergien spielten noch mehr Faktoren eine Rolle, zum Beispiel Ernährung, Klimawandel und Luftverschmutzung.