Eine Pollenallergie kann einem das ganze Frühjahr versauen. Manche Allergiker finden, dass es mit den Pollen in den letzten Jahren immer schlimmer geworden ist. Forschende aus den USA geben ihnen jetzt Recht.

Die Wissenschaftler haben sich für ganz Nordamerika die Daten zu Pollenflug und Menge von Pollen angeschaut. In ihrer Studie im Fachjournal PNAS schreiben sie: Die Pollensaison fängt auf dem Kontinent immer früher an, dauert länger und es sind auch mehr Pollen unterwegs. In Zahlen: Im Vergleich zu 1990 fängt der Pollenflug heute im Schnitt 20 Tage früher an, dauert 10 Tage länger, während gut 20 Prozent mehr Pollen in der Luft sind.

Schuld daran ist nach Ansicht der Forschenden der Klimawandel: Der Einfluss der Erderhitzung auf die Zunahme von Pollen habe in den letzten 15 Jahren zugenommen. Sie schreiben, der Klimawandel sei nicht weit weg in der Zukunft, sondern bedeute schon jetzt eine gesundheitliche Einschränkung für viele Menschen.

Auch für Deutschland beobachten Fachleute einen Trend zu einer längeren Pollensaison. Während der frostige Norden gerade verschont bleibt, erwartet der Polleninformationsdienst im Südwesten für diese Woche Hasel- und Erlen-Pollen. Los ging es aber schon im Dezember: