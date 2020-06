Eine gut genähte Mund-Nasen-Maske kann Tröpfchen beim Niesen und Husten relativ stark zurückhalten und damit vor der Übertragungen des Coronavirus schützen.

Das hat ein US-Forschungsteam jetzt nochmal in Labortests bestätigt - und zwar bei vier Maskenarten. Getestet wurden: ein als Mund-Nasen-Bedeckung verwendetes Halstuch, eine Maske aus einem Stofftaschentuch, eine genähte doppellagige Maske aus Baumwolle und eine handelsübliche kegelförmige Maske. Alle Masken wurden jeweils an einem künstlichen Kopf angebracht. Dann wurde mit einer Pumpe Niesen oder Husten simuliert.

Ergebnis: Die gut sitzende genähte Maske hielt Nies- und Husten-Tröpfchen am besten zurück, so dass Partikel nur etwa sechseinhalb Zentimeter weit flogen. Etwas schlechter war die handelsübliche kegelförmige Maske. Und am schlechtesten schnitt das umfunktionierte Halstuch ab: Da flogen Partikel etwa 1,1 Meter weit. Beim Husten ohne Mund-Nasen-Bedeckung flogen sie dagegen mehr als doppelt so weit - nämlich rund zweieinhalb Meter.



Wichtig ist laut den Forschenden bei einer Maske, dass das Material nicht zu dünn ist und dass sie gut sitzt - also auch gut abschließt. Trotzdem könne keine Maske zu 100 Prozent vor dem neuen Coronavirus schützen. Deshalb seien zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen nötig, wie Abstandhalten und Händewaschen.

Das Robert-Koch-Institut empfiehlt ebenfalls, einen Mund-Nasen-Schutz in bestimmten Situationen zu tragen. Das sei ein wichtiger Baustein, um die Ausbreitung des neuen Coronavirus zu verlangsamen. Außerdem sollten Menschen weiterhin den Mindestabstand von 1,5 Metern einhalten, Nies- und Hustenregeln beachten und sich im Falle einer Erkrankung in Selbstisolation begeben.

Über den Test berichten die Forschenden im Fachmagazin Physics of Fluids.