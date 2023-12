In Russland sorgt eine Party in einem Moskauer Nachtclub für ungewöhnlich viel Gesprächsstoff, Strafen und sogar für politische Reaktionen.

Die Party fand ein paar Tage vor Weihnachten statt - Dresscode war "almost naked" - fast nackt. Organisatorin war eine bekannte Bloggerin. Und eingeladen waren viele Stars, die öfter im russischen Staatsfernsehen zu sehen sind. Nach der Party kommt von vielen Seiten eine ähnliche Reaktion: In Zeiten, in denen russische Soldaten im Krieg gegen die Ukraine kämpfen, sei es pietätlos, so zu feiern. Russische Nachrichtenagenturen zitieren eine Sprecherin des Außenministeriums. Sie sagt, die Feiernden hätten sich beschämend verhalten, hätten aber jetzt die Chance, sich zu bessern. Mehreren Party-Teilnehmenden wurden Sponsoren-Verträge gekündigt oder Sendezeiten im staatlichen Fernsehen gestrichen. Auch von den Behörden kommt eine heftige Reaktion: Ein Rapper, der auf der Party nur mit einer Socke bekleidet war - allerdings nicht am Fuß -, muss für 15 Tage ins Gefängnis.

Die Bloggerin, die das Ganze organisiert hat, hat mittlerweile zwei Entschuldigungsvideos gepostet. Ihr droht jetzt auch ein Prozess: Ein Moskauer Gericht hat eine Klage zugelassen. Mehrere Menschen fordern Schmerzensgeld - sie sprechen von "moralischem Leid" durch die Party.