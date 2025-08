Es sieht nicht gut aus für die Alpengletscher in diesem Jahr.

Der Gletscherschwundtag in der Schweiz war dieses Mal vergleichsweise früh - seit Anfang Juli geht es den Gletschern an die Eis-Substanz, weil der Schnee vom letzten Winter schon weggeschmolzen ist. Der Schweizer Gletscherforscher Andreas Bauder hat der Deutschen Presse-Agentur gesagt, dass es im Rest der Alpen wohl ähnlich aussieht. Daran ändert auch das kalte Wetter der letzten Zeit nichts. Im letzten Winter fiel einfach zu wenig Schnee, so dass die Gletscher kaum Reserven hatten für die Sommerschmelze.

Früher lag der Gletscherschwundtag in der Schweiz eher Ende August/Anfang September, sagt der Gletscherforscher. Doch das ist seit 20 Jahren Geschichte. Mit dem Klimawandel gab es seit mehr als 20 Jahren in der Schweiz kein Jahr mehr mit Gletscherwachstum.