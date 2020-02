Messungen eines Forschungsteams in den Alpen zeigen aber, dass es selbst an so einem abgelegenen Ort gefährliche Stoffe in der Luft gibt. Das Team konnte darin Spuren von längst verbotenen Chemikalien wie dem krebserregenden DDT nachweisen. Das Insektizid wurde in der Nachkriegszeit als Pflanzenschutzmittel verwendet und 1977 verboten. Seit den 90er Jahren wird es europaweit nicht mehr eingesetzt, allerdings noch in Afrika. Die Forschenden fanden auch Spuren des Weichmachers PCB in der Luft, der auch seit den 70ern verboten ist.

Insgesamt ist das Team seit Beginn der Messungen vor 15 Jahren auf über 100 Schadstoffe gestoßen, manche stammen sogar von anderen Kontinenten. Grund sind wohl die weltumspannenden Luftströmungen und Wasserkreisläufe. Die Umweltgifte können sich in den kühlen Luftschichten der Alpen besonders gut anreichern und bauen sich auch langsamer ab - ähnlich wie in der Arktis und in der Antarktis.