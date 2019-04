Eine aktuelle Prognose von Schweizer Forschenden besagt, dass auch die europäischen Alpen in einigen Jahrzehnten so gut wie eisfrei sind. In einem Computermodell haben sie mit zwei Szenarien gerechnet, die den Eisfluss und Schmelzprozesse berücksichtigen, außerdem Daten aus der Vor-Ort-Beobachtung der Alpen.

Das eine Szenario geht davon aus, dass die Erderwärmung bis Ende dieses Jahrhunderts unter zwei Grad Celsius bleibt - im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter. In dem Fall werden in den nächsten 80 Jahren zwei Drittel der Alpengletscher schmelzen. Im zweiten Szenario erhitzt das Klima noch stärker. Dann werden dem Modell zufolge in der gleichen Zeit mehr als 90 Prozent verschwinden.

Ein Bremer Klimaforscher wertet die Schweizer Szenarien als realistisch. Die Studie würde bisherige Ergebnisse bestätigen aber erstmals zeigen, wie genau Eis den Berg herunterrutschen wird.