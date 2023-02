In den Alpen sind nach vielen Lawinenabgängen mehrere Menschen tot geborgen worden.

Schon am Samstag waren mehrere Tote gemeldet worden, am Sonntag wurden vier weitere Verunglückte gefunden. Die österreichische Nachrichtenagentur APA berichtet, dass in Sankt Anton am Arlberg zwei Tourengeher im Alter von 29 und 33 Jahren starben. Ein weiterer 62-jähriger Skitourengeher wurde in Kaunerberg tot gefunden.

In Osttirol starb ein Fahrer eines Schneepflugs. Auch er wurde erst heute entdeckt, nachdem er gestern unter eine Lawine geraten war. In Tirol gingen besondes viele Lawinen ab. Einige Verschüttete konnten auch gerettet werden.

Wegen des vielen Neuschnees und des Windes galt die zweihöchste Warnstufe, trotzdem verließen viele Wintersportler die Pisten, um im Tiefschnee zu fahren. Zum Teil lösen sie die Lawinen damit selbst aus.

Auch aus Skigebieten in Italien und der Schweiz wurden Lawinen und Todesopfer gemeldet.