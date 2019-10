Die Dicke Linde hat einen Stammumfang von rund 17 Metern. Damit ist sie laut der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft der dickste vollstämmige Baum in Deutschland. Ihr Alter wird auf 600 bis 800 Jahre geschätzt. Neben der Sommerlinde sollen noch 99 andere Bäume als Nationalerbe-Baum ausgezeichnet werden. Damit verbunden ist eine bessere Pflege durch Fachleute, eine Stiftung schickt dafür finanzielle Hilfe.

Andreas Roloff von der Dendrologischen Gesellschaft sagt, dass es in Deutschland nicht sehr viele wirklich alte Bäume gibt - wahrscheinlich sogar keinen, der älter ist als 1.000 Jahre. Das sei in anderen Ländern anders, etwa in England. Roloff sagt, dass bei uns alte Bäume sehr schnell gefällt werden, weil sie als Bedrohung für die Verkehrssicherheit gelten. Alte Bäume seien aber auch ein wichtiger Lebensraum für Tiere.