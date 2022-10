Wie viele alte Kabel oder Handys oder sonstige Geräte, die ihr nicht mehr benutzt, liegen bei euch zu Hause rum?

Ein Verband für Recycling hat zusammen mit einem Uno-Forschungsinstitut in sechs europäischen Ländern eine Umfrage dazu gemacht und raus kam: Im Schnitt besitzt jeder Haushalt 74 elektrische Geräte, und 13 davon liegen ungenutzt oder kaputt in Schubladen und Schränken. Das sind vor allem Kopfhörer und Fernbedienungen, Haushaltsgeräte wie Uhren oder Bügeleisen und Computer-Mäuse und Tastaturen. Handys kommen erst an Platz vier.

Die Fachleute schätzen, dass dieses Jahr etwa 5,3 Milliarden Handys zu Elektroschrott werden. Sie sagen, dass oft nicht erkannt wird, welchen Wert die aussortierten Gegenstände zusammengenommen haben - durch enthaltene Rohstoffe wie Gold, Silber oder Kupfer. Die Fachleute fordern eine bessere Kreislaufwirtschaft und mehr Recycling - und strengere Gesetze dazu.