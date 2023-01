Rohstoffe, die in unrecycleten alten Produkten schlummern - Fachleute bezeichnen das als urbane Mine.

Ein Teil dieser Mine sind alte Handys - fast jeder hat so ein Gerät in einer Schublade. Forschende am Institut der deutschen Wirtschaft in Köln haben ausgerechnet, dass der Metall-Wert aller alten Schubladen-Handys in Deutschland bei etwa 240 Millionen Euro liegt.

Alte Handys im Wert hunderten Millionen Euro

Das entspricht etwa dem zehnfachen des Materialwerts aller Smartphones, die 2021 in Deutschland verkauft wurden.

Allerdings handelt es sich um eine ziemlich theoretische Berechnung. Eine Expertin der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe sagte der deutschen Presse Agentur, es sei sehr schwer abzuschätzen, ob die Rohstoffe aus den ausrangierten Handys tatsächlich jemals wieder recycled werden.