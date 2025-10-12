Die Lebenserwartung weltweit ist wieder auf das Niveau gestiegen, das sie vor Corona mal hatte.

Nach neuen Zahlen lag der Wert für das Jahr 2023 für Frauen bei 76,3 Jahren. Männer können theoretisch davon ausgehen, 71,5 Jahre alt zu werden. Die Lebenserwartung hat sich in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich nach oben entwickelt. Durch die vielen Todesfälle durch Corona sind diese theoretischen Werte aber zurückgefallen.

Die Daten wurden von einem internationalen Forschungsteam im Fachmagazin The Lancet erhoben. Die Statistik zur Lebenserwartung taugt nicht als Prognose für einzelne Menschen. Sie soll eher dazu dienen, die gesundheitliche Entwicklung der Weltbevölkerung zu verfolgen.