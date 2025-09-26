Gesund alt werden - das möchten vermutlich viele.

Geschafft hat es Maria Branyas Morera in Spanien. Sie starb letztes Jahr im Alter von 117 Jahren, ohne Krankheiten wie Krebs und Alzheimer zu entwickeln. Vor ihrem Tod hat sie sich von Forschenden untersuchen lassen.

Dabei kam raus, dass unter anderem die Genetik der Frau besonders war: Zum Beispiel hatte sie Gen-Varianten, die Gehirn und Herz schützen. In ihrer Familie gab es offenbar immer wieder Personen, die besonders alt geworden sind.

Die Forschenden schreiben im Fachmagazin Cell Reports Medicine, dass Maria Branyas Morera ein gutes Sozialleben hatte und vor allem ihr Lebensstil gesund war: Das heißt, sie hat nicht geraucht und sich sehr ausgewogen ernährt, mit einer mediterranen Diät und nur sehr wenig Zucker, Alkohol und Fleisch. Und sie ist fast jeden Tag zur gleichen Zeit ins Bett gegangen.

So ein geregelter Schlaf-Wach-Rhythmus ist wichtig für körperliche und geistige Erholung und könnte deshalb auch dazu beigetragen haben, dass Maria Branyas Morera gesund alt geworden ist.