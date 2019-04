Für ihre Studie haben eine US-Wissenschaftlerin und ihr Team Daten von Fitnesstrackern und von Messsungen des Gehirnvolumens ausgewertet. Ab einem Alter von etwa 60 Jahren verliert unser Gehirn jährlich etwa 0,2 Prozent seines Volumens - das ist ein Anzeichen für das Altern des Gehirns und wird mit Erkrankungen wie Demenz in Verbindung gebracht. Die Forscherin sagt, dass ihre Daten zeigen, dass jede Stunde zusätzliche körperliche Aktivität am Tag dazu führt, dass das Gehirn weniger altert, also weniger schrumpft. Ihren Angaben zufolge reicht dafür schon leichte körperliche Aktivität etwa Hausarbeit oder ein langer Spaziergang.

Im britischen Guardian beschreiben Kollegen, dass die positiven Effekte von richtigem Fitnesstraining - etwa auf das Herz-Kreislaufsystem - dabei aber nicht vernachlässigt werden sollten.