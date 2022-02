Bisher wurden sie als Vorratsgefäße beschrieben - manche Forschende hatten aber schon länger den Verdacht, es könnte sich auch um Nachttöpfe oder mobile Klos gehandelt haben. Und jetzt können sie es beweisen.

Denn in einem Labor der Universität Cambridge in Großbritannien hat ein Team Ablagerungen aus so einem Topf untersucht, der auf Sizilien gefunden wurde. Dabei konnten sie unter dem Mikroskop die versteinerten Eier eines Fadenwurms nachweisen, der als häufiger Parasit nur im menschlichen Darm lebt. Seine Eier werden über den Kot ausgeschieden. Das Gefäß muss also einmal menschliche Fäkalien enthalten haben.

Die Forschenden sagen, mit ihrer Methode könnten jetzt auch andere Gefäße untersucht werden, die bisher nur als unauffälliger Vorratstopf aus dem alten Rom im Museum stehen.