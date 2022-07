Weniger als ein Prozent der getragenen Kleidung wird zu neuer Mode recycelt.

Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung von McKinsey, aus die Der Spiegel zitiert. Von 7,5 Millionen Tonnen Alttextilien, die jedes Jahr in Europa anfallen, landen demnach mehr als 65 Prozent direkt auf Müllhalden oder in der Müllverbrennung. Der Rest werde zwar wiederverwertet – aber in der Regel nur als Second-Hand-Kleidung oder als grob recyceltes Produkt wie Putz-Lappen.

Investitionen in besseres Recycling nötig

Dabei könnte aus Sicht der McKinsey-Analysten aus mindestens einem Fünftel des Textilabfalls wieder neue Kleidung werden. Um den Textilkreislauf in Gang zu bringen, müsste noch Einiges getan werden. Auf bis zu sieben Milliarden Euro schätzen die Studienautoren die Investitionen, die dafür nötig wären – für Recyclingfabriken und das verbesserte Sammeln und Sortieren.