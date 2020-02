Eine neue Studie liefert jetzt Hinweise darauf, wie tief Hilfsbereitschaft in uns verwurzelt ist. Denn auch Kleinkinder können offenbar schon selbstlos sein, wie Forschende in den Scientific Reports schreiben. Sie hatten Experimente mit knapp 100 Kindern im Alter von etwa anderthalb Jahren gemacht.

Im Wesentlichen lief das so ab: Ein Forscher saß mit den Kindern am Essenstisch und lies scheinbar aus Versehen etwas Obst auf das Tablett des Kindes fallen, zum Beispiel ein Stück Banane. Der Forscher tat dann so, als versuche er das Essen zu erreichen. Hatten die Kinder selbst schon vorher gegessen, gab mehr als die Hälfte das Stück Obst zurück. Hatten die Kinder Hunger, tat das noch etwa jedes Dritte.

Für die Forschenden ist das ein Hinweis, dass auch kleine Kinder selbstlos handeln können - auch wenn das für sie ein Nachteil ist.