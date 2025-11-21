Das haben Psychologinnen und Psychologen der katholischen Uni in Mailand, Italien, untersucht. Die Studie ist jetzt im Fachjornal npj Mental Health Research erschienen. Die Forschenden haben ein Experiment in der U-Bahn dort gemacht. Sie haben eine sichtbar schwangere Frau einsteigen lassen und beobachtet, wer im vollen Waggon einen Sitzplatz anbietet. Dann haben sie das Setting wiederholt und am anderen Waggon-Ende einen als Batman verkleideten Mann zusteigen lassen.
Laut Studie hat sich die Bereitschaft, der Frau den Platz zu überlassen, mit der Präsenz des Superhelden in etwa verdoppelt - und zwar selbst bei Leuten, die später gesagt haben, dass sie Batman gar nicht wahrgenommen hätten. Die Forschenden erklären das damit, dass ein unerwartetes Ereignis - wie in diesem Fall das Auftauchen eines Typs im Batman-Kostüm - die Leute aus ihrem Alltagstrott rausholt, für Aufmerksamkeit sorgt und Menschen dann prosozialer handeln lässt.