Der Anblick von Superhelden, wie Batman, kann uns hilfsbereiter machen.

Das haben Psychologinnen und Psychologen der katholischen Uni in Mailand, Italien, untersucht. Die Studie ist jetzt im Fachjornal npj Mental Health Research erschienen. Die Forschenden haben ein Experiment in der U-Bahn dort gemacht. Sie haben eine sichtbar schwangere Frau einsteigen lassen und beobachtet, wer im vollen Waggon einen Sitzplatz anbietet. Dann haben sie das Setting wiederholt und am anderen Waggon-Ende einen als Batman verkleideten Mann zusteigen lassen.

Laut Studie hat sich die Bereitschaft, der Frau den Platz zu überlassen, mit der Präsenz des Superhelden in etwa verdoppelt - und zwar selbst bei Leuten, die später gesagt haben, dass sie Batman gar nicht wahrgenommen hätten. Die Forschenden erklären das damit, dass ein unerwartetes Ereignis - wie in diesem Fall das Auftauchen eines Typs im Batman-Kostüm - die Leute aus ihrem Alltagstrott rausholt, für Aufmerksamkeit sorgt und Menschen dann prosozialer handeln lässt.