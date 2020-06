Darauf weisen Forschende vom University College in London in einer aktuellen Studie hin. Sie haben etwa 300 Menschen im Alter von 55 Plus über zwei Jahre begleitet, und untersucht, wie sich negative Denkmuster auf das Alzheimer-Risiko auswirken.

Dabei stellten sie fest, dass wiederholtes negatives Denken zu einem Rückgang der kognitiven Fähigkeiten führen kann. Außerdem fanden sie in den Gehirnen der Menschen mit negativen Denkmustern eher Ablagerungen schädlicher Proteine, die im Zusammenhang mit Alzheimer stehen.

Die Forschenden raten, dieses negative Denken als potenziellen Risikofaktor für Demenz weiter zu untersuchen. Außerdem empfehlen sie, zu erforschen, inwiefern Praktiken wie Achtsamkeit oder Meditation dieses Krankheitsrisiko verringern könnten.