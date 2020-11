Ein Video mit Musik von Tschaikowski geht gerade in Spanien viral.

Es zeigt Marta Gonzalez. Sie ist Alzheimer-Patientin und kann sich nur noch an wenige Dinge erinnern. In dem Clip ist zu sehen, wie ein Pfleger der Spanierin Kopfhörer aufsetzt. Zu hören ist Tschaikowskis Schwanensee. Die vorher fast leblos wirkende Frau beginnt plötzlich, mit den Händen die Musik zu begleiten. Dann bewegt sie die Arme, schließlich den ganzen Oberkörper im Rhythmus der Musik.

Hier geht es zu einem externen Inhalt eines Anbieters wie Twitter, Facebook, Instagram o.ä. Wenn Ihr diesen Inhalt ladet, werden personenbezogene Daten an diese Plattform und eventuell weitere Dritte übertragen. Mehr Informationen findet Ihr in unseren Datenschutzbestimmungen .

Früher war Marta Gonzalez professionelle Balletttänzerin. In den 1960er Jahren stellte sie als Primaballerina am New York City Ballet mehrfach den sterbenden Schwan dar.



Das Video wurde Ende 2019 kurz vor Martas Tod aufgenommen. Jetzt veröffentlichte es die NGO Asociacion Musica para Despertar, um für musikalische Therapien bei der Betreuung von Demenzpatienten zu werben. Auch Prominente wie Hollywoodstar Antonio Banderas haben das Video schon gepostet.