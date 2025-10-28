Auf Christopher Street Day-Paraden und -Veranstaltungen hat es dieses Jahr offenbar so viele Angriffe gegeben wie noch nie.

Die Amadeu Antonio Stiftung schreibt in einem Bericht, dass es fast 245 CSDs gab - auch das war ein Höchststand. Bei etwa jedem zweiten gab es wohl Angriffe und Störungen. Die Hälfte der Attacken kam laut Bericht von Rechtsextremen. Demnach gab es körperliche Gewalt, Hassrede, Onlinehetze und Sachbeschädigung. Außerdem versuchten wohl rechtsextreme Kommunalpolitiker, CSDs zu verhindern.

Angriffe gab es bei Veranstaltungen in ganz Deutschland - die meisten aber prozentual in ostdeutschen Bundesländern.