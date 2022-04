Amazon steht wegen seines Umgangs mit Mitarbeitenden immer wieder in der Kritik.

Jetzt gibt es Aufregung um einen Messengerdienst, den das Unternehmen offenbar in den USA entwickeln will - für die firmeninterne Kommunikation unter den Mitarbeitenden. Das Onlinemagazin The Intercept hat nach eigenen Angaben Zugang zu internen Dokumenten. Es berichtet, dass der Messenger so geplant ist, dass Begriffe, die im weitesten Sinne mit Arbeitsbedingungen zu tun haben, geblockt werden sollen - zum Beispiel Worte wie Gewerkschaft, Gehaltserhöhung, oder Sklavenarbeit.

"Gewerkschaft", "Gehaltserhöhung", "Sklavenarbeit" - zensiert!

Eine Sprecherin von Amazon hat die Vorwürfe zurückgewiesen. Sie sagt, nur beleidigende Wörter sollten überprüft werden. Außerdem sei noch gar nicht klar, ob der Messenger-Dienst tatsächlich eingeführt werde.

Erst letzte Woche hatten sich Amazon-Beschäftigte in einem Warenlager in New York gewerkschaftlich organisiert. Es ist die erste Gewerkschaftsvertretung von Amazon in den USA.