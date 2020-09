Fingerabdruck und Gesichtserkennung gehen schon, um sich an Geräten zu identifizieren – als nächstes sind wohl die Hände als Ganzes dran.

Amazon hat eine Technik vorgestellt, die dafür die Handinnenflächen nutzt. Der Konzern hat angekündigt, das Verfahren als erstes in seinen Supermärkten an seinem Sitz in Seattle einzuführen. Die Läden kommen ganz ohne Kassen aus, weil Kameras und Sensoren automatisch jedes Produkt im Einkaufskorb erfassen. Nur das Anmelden im Laden ist im Vergleich dazu noch ziemlich Old School: Die Kundinnen und Kunden müssen am Eingang einen QR-Code einscannen.

In Zukunft sollen sie nur die Hand über ein Lesegerät halten. Dabei soll das Prinzip genutzt werden, dass auch die Handflächen - genauso wie der Fingerabdruck - bei jedem Menschen einzigartig sind. Die Informationen sind dann mit dem Profil des Käufers verknüpft und – ganz wichtig - mit seiner Kreditkarte.

Amazon hofft, die Technik später auch weiterverkaufen zu können; zum Beispiel als Zugangskontrolle für Stadien oder Büros oder als Alternative zur Bezahl- oder Treuekarte an der Kasse.