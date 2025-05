Es wird erwartet, dass durch den Klimawandel Teile des Amazonasgebiets trockener und wärmer werden.

Welche langfristigen Auswirkungen das auf die Regenwälder der Region haben wird, ist bisher kaum erforscht. Eine Studie im Fachmagazin Nature Ecology & Evolution liefert jetzt ein mögliches Szenario: Demnach könnte der Amazonas-Regenwald eine langfristige Dürre überstehen. Allerdings hätte das wahrscheinlich einen hohen Preis, nämlich dass viele der größten Bäume verloren gehen. Das wiederum hätte zur Folge, dass viel CO2 freigesetzt wird, das in den Bäumen gespeichert ist.

Für die Studie wurde über einen Zeitraum von 22 Jahren ein ein Hektar großes Regenwaldgebiet im Nordosten des Amazonas in Brasilien Dürrebedingungen ausgesetzt. Etwa die Hälfte des Niederschlags wurde dazu in ein Rinnensystem umgeleitet und so von den Bäumen ferngehalten. Die meisten der größten Bäume starben in den ersten 15 Jahren des Experiments ab, danach stabilisierte sich der Wald. Insgesamt verlor das Gebiet aber mehr als ein Drittel seiner gesamten Biomasse.