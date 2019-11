Diesen Sommer brannten in Brasilien wieder hunderte Feuer im Regenwald des Amazonas.

Mutmaßlich waren das vor allem Feuer, die von Landwirten gelegt wurden, um Weideflächen zu schaffen. Amnesty International hat heute einen neuen Bericht vorgelegt, der diese Annahme stützt. Schuld an den enormen Abholzungen und Brandrodungen sind demnach vor allem illegale Rinderfarmen. Den Zahlen zufolge sind zwei Drittel aller Waldflächen, die zwischen 1988 und 2014 in Brasilien abgeholzt wurden, in Weideland umgewidmet worden. Die Fläche erstrecke sich inzwischen auf fast 500.000 Quadratkilometer - etwa die Fläche Spaniens.

Amnesty sagt auch, dass die Abholzungen häufig auf dem Land von Ureinwohnern stattfinden. Die würden von den Farmern mit Gewalt, Drohungen und Einschüchterungen vertrieben. Einige Behörden in den betroffenen Bundesstaaten in Brasilien unterstützten laut Amnesty sogar die Rinderhaltung in Schutzgebieten.

Brasilianisches Rindfleisch ist weltweit sehr beliebt. Einer der größten Importeure ist Deutschland.