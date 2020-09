Der Regenwald in Brasilien wird weiter vernichtet, aber das passiert auf unterschiedliche Art und Weise.

Oft wird der Wald gerodet, und er weicht komplett einer Nutzung durch den Menschen - zum Beispiel werden dort Straßen gebaut, Felder angelegt oder Weideland wird erschlossen. Noch häufiger ist aber wohl, dass der Wald geschädigt, aber nicht völlig zerstört wird. Zu diesem Ergebnis kommt jetzt eine Langzeitstudie, unter anderem von der Universität Brasilia.

Zwischen 1992 und 2014 wurden demnach rund 308.000 Quadratkilometer komplett entwaldet, also eine Fläche in etwa so groß wie Polen. Aber die Fläche, die geschädigt wurde, ist noch einmal 30.000 Quadratkilometer größer, fast so groß wie Polen und Belgien zusammen. Die Forschenden schreiben, dass auch die Schädigung großen Einfluss hat auf Treibhausgas-Emissionen und den Klimawandel. Sie ist aber schwieriger zu entdecken.

Dass kleinere Flächen abgebrannt, nur bestimmte Bäume gefällt oder Flächen zerstückelt werden, ist unter dem großen Blätterdach oft nicht leicht zu erkennen. Die Schädigung ist aber da, zeigten genaue Satellitendaten-Auswertungen. Demnach ist die geschädigte Fläche seit dem Jahr 2014 größer als die komplett entwaldete Fläche.