Aber offenbar gibt es auch einen positiven Effekt. Ein Forschungsteam aus den USA hat rausgefunden, dass Rauch von Bränden in Afrika wichtiger Dünger für den Amazonas-Regenwald in Südamerika sowie für den tropischen und den Südatlantik ist. Genauer gesagt geht es um die Nährstoffe im Rauch, vor allem Phosphor, die über den Wind transportiert werden. An Land oder im Meerwasser angekommen, regen sie das Wachstum von Pflanzen an, die der Atmosphäre wiederum schädliches Kohlendioxid entziehen. Die Forschenden haben das rausbekommen, indem sie Schwebeteilchen aus Rauch von einer Bergspitze in Französisch-Guyana, am nördlichen Ende des Amazonasbeckens, auf Phosphor untersucht haben. Anschließend verfolgten sie den Weg der Rauchschwaden mit Hilfe von Satellitendaten bis nach Afrika zurück.

Bisher hatte man angenommen, dass hauptsächlich Staub aus der Sahara Dünger für das Amazonasbecken und den tropischen Atlantik ist.